Condor DUST EFFECT эффект "Пыль" 250 мл + сито

Создание натуральной пыли осуществляется просто и быстро. При макросъемке продукт выглядит в кадре как песок. К флакону Condor "Пыль" DUST EFFECT прилагается сито.
Характеристики:
- эффект - пыль
- объем - 250 мл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Condor "Пыль" DUST EFFECT создаёт эффект натуральной пыли.
Создание натуральной пыли осуществляется просто и быстро. При макросъемке продукт выглядит в кадре как песок. К флакону Condor "Пыль" DUST EFFECT прилагается сито.
Характеристики:
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