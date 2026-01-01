images
Condor DUST EFFECT эффект "Пыль" 250 мл + сито

Condor DUST EFFECT эффект "Пыль" 250 мл + сито

Condor
Артикул: MTG-0430

Condor "Пыль" DUST EFFECT создаёт эффект натуральной пыли.

Описание

Создание натуральной пыли осуществляется просто и быстро. При макросъемке продукт выглядит в кадре как песок. К флакону Condor "Пыль" DUST EFFECT прилагается сито.

Характеристики:

  • эффект - пыль
  • объем - 250 мл

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Sintez Disco Fog SLOW жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания
Арт. NVF-6900
Sintez Disco Fog SLOW жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания
Наличие
в наличии 4-10 шт

Sintez Disco Fog SLOW – жидкость для генераторов дыма медленного рассеивания на водной основе (без глицерина). Предназначена для создания дымки в клубах, театральных представлениях и шоу-программах. Совершенно не имеет запаха!

1 530 ₽
В корзину
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Арт. DAN-7914
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.

1 060 ₽
В корзину

Видео

Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Фон Wansen: практический обзор премиум-фона
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Евгений Халдей ‒ великий военкор минувшей эпохи
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Освещение для бьюти фото с оборудованием Bowens
Как создать спецэффект &quot;засветка&quot; на видео?&quot;
Как создать спецэффект "засветка" на видео?"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.