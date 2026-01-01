Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл

На фотографиях искусственная паутина выглядит неотличимой от натуральной.
Спрей быстро распыляется и наносится на поверхность предмета и легко снимается спиртом.
Характеристики:
- тип - спрей
- эффект - паутина
- объем - 300 мл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).
На фотографиях искусственная паутина выглядит неотличимой от натуральной.
Спрей быстро распыляется и наносится на поверхность предмета и легко снимается спиртом.
Характеристики:
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