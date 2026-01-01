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Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл
Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл

Condor COBWEB EFFECT спрей "Паутина" 300 мл

Condor
Артикул: MTG-0428

Спрей Condor COBWEB EFFECT "Паутина" позволяет создать эффект паутины практически на любой поверхности (стены, окна, бутылки, книги и т.д.).

Описание

На фотографиях искусственная паутина выглядит неотличимой от натуральной.

Спрей быстро распыляется и наносится на поверхность предмета и легко снимается спиртом.

Характеристики:

  • тип - спрей
  • эффект - паутина
  • объем - 300 мл

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