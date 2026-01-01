Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 5000 мл

Иллюзия выпавшего снега создается нанесением с помощью сита искусственного снега на поверхность.
Характеристики:
- эффект - снег
- объем - 5000 мл
Москва
Малая Семеновская 3с6
Condor SNOW EFFECT "Снег" создаёт чудесные зимние сцены со снегом, который не тает в тёпле студии.
Используется в рекламной фотографии, особенно при студийной съёмке.
Иллюзия выпавшего снега создается нанесением с помощью сита искусственного снега на поверхность.
Характеристики:
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Ультрафиолетовый фонарик Fotokvant LED-100UV для спецэффектов. Фонарь для создания спецэффектов. Сто светодиодов, длина УФ-волны - 395 нм. Изготовлен из алюминиевого сплава. Размер - 195х78 мм. Вес - 247 г.
Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND2 серии P, понижение 1 стоп.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на один f-стоп. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.