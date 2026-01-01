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Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 5000 мл
Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 5000 мл

Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 5000 мл

Condor
Артикул: MTG-0424

Condor SNOW EFFECT "Снег" создаёт чудесные зимние сцены со снегом, который не тает в тёпле студии.

Используется в рекламной фотографии, особенно при студийной съёмке.

Описание

Иллюзия выпавшего снега создается нанесением с помощью сита искусственного снега на поверхность.

Характеристики:

  • эффект - снег
  • объем - 5000 мл

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