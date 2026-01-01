Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 1000 мл

Арт. DAN-3180

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Водонепроницаемая клейкая лента Fotokvant Tape-24 Khaki камуфляжного цвета пустыня.

Клейкая лента на основе нетканого натурального латекса. Устойчива к воздействию влаги и высоких температур. Идеально подходит для крепления оборудования в студии и на пленэре. Лента прочная, после снятия на поверхности не остается следов. Длина - 4,5 м; ширина - 5 см. Может быть использована повторно. Цвет - пустыня.