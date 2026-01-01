Condor SNOW EFFECT эффект "Снег" 1000 мл

Иллюзия выпавшего снега создается нанесением на поверхность с помощью сита искусственного снега.
Используется в рекламной фотографии, особенно при студийной съёмке.
Характеристики:
- эффект - снег
- объем - 1000 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Condor SNOW EFFECT "Снег" создаёт чудесные зимние сцены со снегом, который не тает в тепле студии.
Иллюзия выпавшего снега создается нанесением на поверхность с помощью сита искусственного снега.
Используется в рекламной фотографии, особенно при студийной съёмке.
Характеристики:
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