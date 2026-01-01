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Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus
Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus
Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus
Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus

Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus

Profoto
Артикул: DAN-3352

Батарея Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) для моноблоков Profoto B10/B10 Plus.

Надежная батарея позволяющая сделать более 400 импульсов вспышки B10 и 200 импульсов вспышки B10 Plus на полной мощности. Специальный индикатор позволяет отслеживать уровень заряда. Батареи Profoto имеют сертификат безопасности, поэтому их можно перевозить авиатранспортом в ручной клади повсеместно. 

Описание

Profoto Li-lon Battery for B10 (100440) батарея для моноблоков Profoto B10/B10 Plus

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