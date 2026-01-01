Характеристики:
- Тип батареи Li-ion
- Количество импульсов на полной мощности -500
- Вес 0,63 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Литий-ионная батарея для вспышек серии AD600BM и AD600B и для аккумуляторного светодиодного осветителя Godox SLB60W. Данный аккумулятор взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB87 (11,1В/8700мА).
Напряжение 10,8 В. Емкость - 9000 mAh.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный.
Мощность 60 Вт. Цветовая температура 5600 К. Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Освещенность 4100 Lux. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. Байонет Bowens.