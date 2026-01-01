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Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM
Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM

Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM

Godox
Артикул: OLE-1599

Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM

Литий-ионная батарея для вспышек серии AD600BM и AD600B и для аккумуляторного светодиодного осветителя Godox SLB60W. Данный аккумулятор взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB87 (11,1В/8700мА).

Напряжение 10,8 В. Емкость - 9000 mAh.

Описание

Характеристики:

  • Тип батареи Li-ion
  • Количество импульсов на полной мощности -500
  • Вес 0,63 кг


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в наличии 1-3 шт
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