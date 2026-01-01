Godox WB87A аккумулятор для AD600B/BM

Арт. DAN-2048

до конца распродажи 5 дн, 13 ч

Godox SLB60W аккумуляторный осветитель светодиодный.

Мощность 60 Вт. Цветовая температура 5600 К. Мощные и яркие светодиоды обеспечивают стабильное и ровное освещение. Освещенность 4100 Lux. Высокий CRI обеспечивает максимально естественную передачу цвета и оттенков. Осветитель идеален для использования в видеосъемке и различных фотосессиях. Байонет Bowens.