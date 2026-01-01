Godox WB29 аккумулятор для AD200

Артикул: DAN-4195

Аккумулятор Godox WB29 для AD200.

Запасной литий-ионный аккумулятор для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Батарея рассчитана на 14,4 В и 2900 мАч для емкости 41,76 Втч, что позволяет ей производить около 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.