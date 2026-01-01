Godox WB29 аккумулятор для AD200

Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Godox WB29 для AD200.
Запасной литий-ионный аккумулятор для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Батарея рассчитана на 14,4 В и 2900 мАч для емкости 41,76 Втч, что позволяет ей производить около 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.
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Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant RCI-Pentax - беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax.
Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Радиус действия до 8 метров.