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Godox WB29 аккумулятор для AD200

Godox WB29 аккумулятор для AD200

Godox
Артикул: DAN-4195

Аккумулятор Godox WB29 для AD200.

Запасной литий-ионный аккумулятор для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Батарея рассчитана на 14,4 В и 2900 мАч для емкости 41,76 Втч, что позволяет ей производить около 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.

Описание

Godox WB29 аккумулятор для AD200

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