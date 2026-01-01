Godox VC1 сетевой адаптер с кабелем USB для VC26.

сетевой адаптер с кабелем длиной 75 см и разъемами USB и USB-C.
Служит для подключения вспышек Godox серии V1 к компьютеру для обновления прошивки, а также для присоединения к сети зарядного устройства VC26, предназначенного для зарядки аккумулятора VB26 вcпышек V1.
Рассчитан на работу с электрической сетью напряжением 100–240 В. Обеспечивает выходное напряжение 5 В и ток в пределах 2 А.
Характеристики:
- Тип разъемов USB, USB-C
- Напряжение:– входное– выходное 100–240 В (50/60 Гц)5 В
- Выходной ток 2000 мА
- Размер упаковки 90х50х45 мм
- Масса в упаковке 69 г