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Godox VC1 сетевой адаптер с кабелем USB для VC26

Godox VC1 сетевой адаптер с кабелем USB для VC26

Godox
Артикул: DAN-9517

Godox VC1 сетевой адаптер с кабелем USB для VC26.

Сетевой адаптер с USB-кабелем для подключения вспышки Godox серии V1 к ПК для обновления прошивки и зарядного устройства VC26 к сети для зарядки аккумулятора VB26.

Описание

сетевой адаптер с кабелем длиной 75 см и разъемами USB и USB-C.

Служит для подключения вспышек Godox серии V1 к компьютеру для обновления прошивки, а также для присоединения к сети зарядного устройства VC26, предназначенного для зарядки аккумулятора VB26 вcпышек V1.

Рассчитан на работу с электрической сетью напряжением 100–240 В. Обеспечивает выходное напряжение 5 В и ток в пределах 2 А. 

Характеристики: 

  • Тип разъемов USB, USB-C
  • Напряжение:– входное– выходное 100–240 В (50/60 Гц)5 В
  • Выходной ток 2000 мА
  • Размер упаковки 90х50х45 мм
  • Масса в упаковке 69 г

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