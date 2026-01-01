Godox VC1 сетевой адаптер с кабелем USB для VC26.

Описание

сетевой адаптер с кабелем длиной 75 см и разъемами USB и USB-C.

Служит для подключения вспышек Godox серии V1 к компьютеру для обновления прошивки, а также для присоединения к сети зарядного устройства VC26, предназначенного для зарядки аккумулятора VB26 вcпышек V1.



Рассчитан на работу с электрической сетью напряжением 100–240 В. Обеспечивает выходное напряжение 5 В и ток в пределах 2 А.

Характеристики: