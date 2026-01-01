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Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный
Godox P2400 генератор студийный

Godox P2400 генератор студийный

Godox
Артикул: MTG-4943

Godox P2400 генератор студийный. Мощность 2400 Дж, беспроводная система синхронизации Godox X 2.4Ггц и 433МГц, синхронизация по кабелю 3.5 мм(в комплект на входит). Диапазон регулировки мощности 10 ступеней с шагом 1/10 (512 шагов). Длительность импульса ≈1/17800с, время перезарядки ≈0.7с. Режимы работы вспышки: ручной, стробоскоп, режим оптической ведомой вспышки S1/S2, маска.

Описание

Студийный генератор питания Godox P2400 с двумя выходами для подключения импульсных голов Godox H2400P – мощный источник энергии с беспроводным управлением от передатчиков системы Godox X 2.4ГГц и 433МГц на расстоянии до 100 метров.

Сверхяркое освещение со стабильными параметрами

Студийный генератор предназначен для сверхяркого освещения объектов съемки с максимальной частотой импульсов и без отклонений по мощности и цветовой температуре. Это означает, что результат съемки – серия высококачественных фотографий, которые будут иметь абсолютно идентичную цветопередачу, а процесс постобработки будет проще и быстрее.

Симметричное и асимметричное распределение мощности

Генератор обеспечивает симметричное и асимметричное распределение мощности между двумя выходами для импульсных головок, а также питание двух 60-ваттных светодиодных пилотных осветителей, встроенных в головки.. Пользователи могут свободно регулировать мощность между двумя импульсными головами, а также устанавливать мощность пилотного света в режимах 0-100% (независимый) или PROP (пропорциональный).

Съемка сложных динамичных сцен

Выходная мощность 2400 Дж позволит производить сложные фотосъемки самых крупных объектов в самых больших помещениях с высокими потолками или на улице. Благодаря необычайно яркому импульсу, можно использовать большую глубину резкости объектива, чтобы гарантировано получить четкие снимки даже в движении.

Генератор выдает импульсы длительностью ≈1/17800с (t0,1), время перезарядки ≈0.7с и диапазон регулировки мощности 10 ступеней с шагом 1/10 (512 шагов) для съемки с «заморозкой» таких динамичных сцен, как прыжки, брызги воды и многое другое.

Интуитивно понятное управление

Интуитивно понятное меню управления на ярком цветном дисплеем 3.5” позволяет быстро задавать параметры и устанавливать режимы работы, как двух голов одновременно, так и каждой по отдельности.

Режимы работы импульсных голов могут также настраиваться с помощью пультов-синхронизаторов 2.4G Godox X1, X Pro, 433 МГц Godox FT-16. Генераторные вспышки могут срабатывать в «ведущем» и в «ведомом» режиме. Синхронизировать генератор также можно с помощью синхрокабеля. Это позволяет избежать любых помех и обеспечивает высокую скорость синхронизации без задержек даже в экстремальных условиях.

Особенности:

  • Выходная мощность 2400 Дж
  • Длительность импульса (минимум) ≈1/17800 с (t0.1)
  • Диапазон мощности 1.0~10 (10 ступеней с шагом 1/10, 512 шагов)
  • Стабильная цветовая температура ±75K во всем диапазоне мощности
  • Управления режимами вспышки ручной/стробоскоп (количество 100, частота 100), режим оптической ведомой вспышки S1/S2, маска
  • Время перезарядки (самое быстрое) ≈0.7с
  • Задержка импульса 0.01~30с
  • Вентилятор
  • Управление светодиодной пилотной лампой 60Вт (0-100%, PROP, OF)
  • Цветной дисплей 3.5”
  • Способы синхронизации: синхрокабель 3,5мм, беспроводное управление
  • Беспроводное дистанционное управление 2.4ГГц (дальность действия приблизительно 100м)
  • Беспроводное дистанционное управление 433МГц (дальность действия приблизительно 30м)
  • Работает от сети переменного тока
  • Автоматическое отключение через 30/60/120 минут бездействия

Характеристики:

  • Модель Генератор Godox P2400
  • Выходная мощность 2400 Дж
  • Длительность импульса (минимум) ≈1/17800 с (t0.1)
  • Диапазон мощности 1.0~10 (10 ступеней с шагом 1/10, 512 шагов)
  • Задержка импульса 0.01~30с
  • Стабильная цветовая температура ±75K во всем диапазоне мощности
  • Режим вспышки Ручной/Стробоскоп
  • Стробоскоп (количество: 100, частота: 100)
  • Режим TTL Нет
  • Режим маска Есть
  • Вентилятор Есть
  • Звуковая индикация Есть
  • Индикация длительности импульса Есть
  • Мощность светодиодной пилотной лампы 60Вт
  • Режимы пилотного света PROP, независимый, отключен
  • Режим оптической ведомой вспышки S1/S2
  • Дисплей 3.5”, цветной
  • Радиоуправление 2.4ГГц
  • Функции радиоуправления Приемник, OFF
  • Количество ведомых групп 16 групп: 0~9, A, B, C, D, E, F
  • Дальность действия (приблиз.) 100м
  • Каналы 32: от 1 до 32
  • Идентификатор радиосвязи 99: от 01 до 99
  • 433МГц 433МГц
  • Функции радиоуправления Приемник, OFF
  • Количество ведомых групп 16 групп: 0~9, A, B, C, D, E, F
  • Дальность действия (приблиз.) 30м
  • Каналы 32: от 1 до 32
  • Источник питания АС источник питания переменного тока
  • Время перезарядки (самое быстрое) ≈0.7с
  • Функция энергосбережения автоматическое отключение через 30/60/120 минут бездействия
  • Способы синхронизации Синхрокабель 3,5мм, беспроводное управление
  • Размеры 330х287х202мм
  • Вес ≈11кг

Комплектация

  • Генератор студийный Godox P2400
  • Кабель питания с вилкой

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