Godox P2400 генератор студийный

Студийный генератор питания Godox P2400 с двумя выходами для подключения импульсных голов Godox H2400P – мощный источник энергии с беспроводным управлением от передатчиков системы Godox X 2.4ГГц и 433МГц на расстоянии до 100 метров.
Сверхяркое освещение со стабильными параметрами
Студийный генератор предназначен для сверхяркого освещения объектов съемки с максимальной частотой импульсов и без отклонений по мощности и цветовой температуре. Это означает, что результат съемки – серия высококачественных фотографий, которые будут иметь абсолютно идентичную цветопередачу, а процесс постобработки будет проще и быстрее.
Симметричное и асимметричное распределение мощности
Генератор обеспечивает симметричное и асимметричное распределение мощности между двумя выходами для импульсных головок, а также питание двух 60-ваттных светодиодных пилотных осветителей, встроенных в головки.. Пользователи могут свободно регулировать мощность между двумя импульсными головами, а также устанавливать мощность пилотного света в режимах 0-100% (независимый) или PROP (пропорциональный).
Съемка сложных динамичных сцен
Выходная мощность 2400 Дж позволит производить сложные фотосъемки самых крупных объектов в самых больших помещениях с высокими потолками или на улице. Благодаря необычайно яркому импульсу, можно использовать большую глубину резкости объектива, чтобы гарантировано получить четкие снимки даже в движении.
Генератор выдает импульсы длительностью ≈1/17800с (t0,1), время перезарядки ≈0.7с и диапазон регулировки мощности 10 ступеней с шагом 1/10 (512 шагов) для съемки с «заморозкой» таких динамичных сцен, как прыжки, брызги воды и многое другое.
Интуитивно понятное управление
Интуитивно понятное меню управления на ярком цветном дисплеем 3.5” позволяет быстро задавать параметры и устанавливать режимы работы, как двух голов одновременно, так и каждой по отдельности.
Режимы работы импульсных голов могут также настраиваться с помощью пультов-синхронизаторов 2.4G Godox X1, X Pro, 433 МГц Godox FT-16. Генераторные вспышки могут срабатывать в «ведущем» и в «ведомом» режиме. Синхронизировать генератор также можно с помощью синхрокабеля. Это позволяет избежать любых помех и обеспечивает высокую скорость синхронизации без задержек даже в экстремальных условиях.
Особенности:
- Выходная мощность 2400 Дж
- Длительность импульса (минимум) ≈1/17800 с (t0.1)
- Диапазон мощности 1.0~10 (10 ступеней с шагом 1/10, 512 шагов)
- Стабильная цветовая температура ±75K во всем диапазоне мощности
- Управления режимами вспышки ручной/стробоскоп (количество 100, частота 100), режим оптической ведомой вспышки S1/S2, маска
- Время перезарядки (самое быстрое) ≈0.7с
- Задержка импульса 0.01~30с
- Вентилятор
- Управление светодиодной пилотной лампой 60Вт (0-100%, PROP, OF)
- Цветной дисплей 3.5”
- Способы синхронизации: синхрокабель 3,5мм, беспроводное управление
- Беспроводное дистанционное управление 2.4ГГц (дальность действия приблизительно 100м)
- Беспроводное дистанционное управление 433МГц (дальность действия приблизительно 30м)
- Работает от сети переменного тока
- Автоматическое отключение через 30/60/120 минут бездействия
Характеристики:
- Модель Генератор Godox P2400
- Выходная мощность 2400 Дж
- Длительность импульса (минимум) ≈1/17800 с (t0.1)
- Диапазон мощности 1.0~10 (10 ступеней с шагом 1/10, 512 шагов)
- Задержка импульса 0.01~30с
- Стабильная цветовая температура ±75K во всем диапазоне мощности
- Режим вспышки Ручной/Стробоскоп
- Стробоскоп (количество: 100, частота: 100)
- Режим TTL Нет
- Режим маска Есть
- Вентилятор Есть
- Звуковая индикация Есть
- Индикация длительности импульса Есть
- Мощность светодиодной пилотной лампы 60Вт
- Режимы пилотного света PROP, независимый, отключен
- Режим оптической ведомой вспышки S1/S2
- Дисплей 3.5”, цветной
- Радиоуправление 2.4ГГц
- Функции радиоуправления Приемник, OFF
- Количество ведомых групп 16 групп: 0~9, A, B, C, D, E, F
- Дальность действия (приблиз.) 100м
- Каналы 32: от 1 до 32
- Идентификатор радиосвязи 99: от 01 до 99
- 433МГц 433МГц
- Функции радиоуправления Приемник, OFF
- Количество ведомых групп 16 групп: 0~9, A, B, C, D, E, F
- Дальность действия (приблиз.) 30м
- Каналы 32: от 1 до 32
- Источник питания АС источник питания переменного тока
- Время перезарядки (самое быстрое) ≈0.7с
- Функция энергосбережения автоматическое отключение через 30/60/120 минут бездействия
- Способы синхронизации Синхрокабель 3,5мм, беспроводное управление
- Размеры 330х287х202мм
- Вес ≈11кг