Godox P2400 генератор студийный

Описание

Студийный генератор питания Godox P2400 с двумя выходами для подключения импульсных голов Godox H2400P – мощный источник энергии с беспроводным управлением от передатчиков системы Godox X 2.4ГГц и 433МГц на расстоянии до 100 метров.



Сверхяркое освещение со стабильными параметрами



Студийный генератор предназначен для сверхяркого освещения объектов съемки с максимальной частотой импульсов и без отклонений по мощности и цветовой температуре. Это означает, что результат съемки – серия высококачественных фотографий, которые будут иметь абсолютно идентичную цветопередачу, а процесс постобработки будет проще и быстрее.



Симметричное и асимметричное распределение мощности



Генератор обеспечивает симметричное и асимметричное распределение мощности между двумя выходами для импульсных головок, а также питание двух 60-ваттных светодиодных пилотных осветителей, встроенных в головки.. Пользователи могут свободно регулировать мощность между двумя импульсными головами, а также устанавливать мощность пилотного света в режимах 0-100% (независимый) или PROP (пропорциональный).



Съемка сложных динамичных сцен



Выходная мощность 2400 Дж позволит производить сложные фотосъемки самых крупных объектов в самых больших помещениях с высокими потолками или на улице. Благодаря необычайно яркому импульсу, можно использовать большую глубину резкости объектива, чтобы гарантировано получить четкие снимки даже в движении.



Генератор выдает импульсы длительностью ≈1/17800с (t0,1), время перезарядки ≈0.7с и диапазон регулировки мощности 10 ступеней с шагом 1/10 (512 шагов) для съемки с «заморозкой» таких динамичных сцен, как прыжки, брызги воды и многое другое.



Интуитивно понятное управление



Интуитивно понятное меню управления на ярком цветном дисплеем 3.5” позволяет быстро задавать параметры и устанавливать режимы работы, как двух голов одновременно, так и каждой по отдельности.



Режимы работы импульсных голов могут также настраиваться с помощью пультов-синхронизаторов 2.4G Godox X1, X Pro, 433 МГц Godox FT-16. Генераторные вспышки могут срабатывать в «ведущем» и в «ведомом» режиме. Синхронизировать генератор также можно с помощью синхрокабеля. Это позволяет избежать любых помех и обеспечивает высокую скорость синхронизации без задержек даже в экстремальных условиях.

Особенности:

Выходная мощность 2400 Дж

Длительность импульса (минимум) ≈1/17800 с (t0.1)

Диапазон мощности 1.0~10 (10 ступеней с шагом 1/10, 512 шагов)

Стабильная цветовая температура ±75K во всем диапазоне мощности

Управления режимами вспышки ручной/стробоскоп (количество 100, частота 100), режим оптической ведомой вспышки S1/S2, маска

Время перезарядки (самое быстрое) ≈0.7с

Задержка импульса 0.01~30с

Вентилятор

Управление светодиодной пилотной лампой 60Вт (0-100%, PROP, OF)

Цветной дисплей 3.5”

Способы синхронизации: синхрокабель 3,5мм, беспроводное управление

Беспроводное дистанционное управление 2.4ГГц (дальность действия приблизительно 100м)

Беспроводное дистанционное управление 433МГц (дальность действия приблизительно 30м)

Работает от сети переменного тока

Автоматическое отключение через 30/60/120 минут бездействия

Характеристики: