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FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя

FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя

FST
Артикул: MTG-1751

FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя. 

Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства.  Зарядное устройство в комплекте.

Описание

Характеристики: 

  • емкость, мАч – 7200
  • тип аккумулятора – литий-ионный
  • напряжение, В – 7,4

    Зарядное устройство в комплекте.

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