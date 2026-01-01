Характеристики:
- емкость, мАч – 7200
- тип аккумулятора – литий-ионный
- напряжение, В – 7,4
Зарядное устройство в комплекте.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя.
Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства. Зарядное устройство в комплекте.
Характеристики:
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