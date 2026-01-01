Артикул: MTG-1751

FST NP-F960 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя.

Аккумулятор имеет высокую энергетическую плотность и низкий саморазряд. Сохраняет заряд даже при длительном использовании, а отсутствие эффекта памяти и способность быстро заряжаться можно отнести к ключевым преимуществам устройства. Зарядное устройство в комплекте.