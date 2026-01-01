Артикул: NVF-8222

Dedolight BIGPACK1 NiMH – аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством. Обеспечивает энергией до 4 приборов Dedolight 12 V/100 W при использовании коммутационного блока DLSPLIT, а также совместима с Dedolight 200D и другими приборами двухсотой серии.

Аккумуляторная батарея имеет два раздельных выхода 14,4 V (26 Ah) и 28,8 V (13 Ah). Размер, см – 13,5х27,5х18. Вес, кг – 8.