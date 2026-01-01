Артикул: NVF-8493

Dedolight DT9-BAT-AB – блок питания для DLED9-D/T.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED9 D/T. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 11-19 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Входное напряжение, В – 10,2–18.