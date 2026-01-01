Артикул: NVF-8223

Dedolight BIGPACK-XL NiMH – аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством. Обеспечивает энергией до 4 приборов Dedolight 12 V/100 W при использовании коммутационного блока DLSPLIT, а также совместима с Dedolight 200D и другими приборами двухсотой серии.

Аккумуляторная батарея имеет два раздельных выхода 28,8/14Ah трехконтактный XLR и 13V четырехконтактный XLR.