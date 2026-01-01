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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight BIGPACK-XL NiMH – аккумуляторная батарея со встроенным зарядным устройством. Обеспечивает энергией до 4 приборов Dedolight 12 V/100 W при использовании коммутационного блока DLSPLIT, а также совместима с Dedolight 200D и другими приборами двухсотой серии.
Аккумуляторная батарея имеет два раздельных выхода 28,8/14Ah трехконтактный XLR и 13V четырехконтактный XLR.
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