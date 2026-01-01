Bowens BW-7698 аккумуляторный блок Travel-Pack Large

Описание

Доступны аккумуляторные батареи двух различных размеров, что позволяет выбрать подходящее сочетание размеров, веса и ресурса автономной работы. К одному блоку Travelpak можно подключить до двух моноблоков Bowens Gemini (до 3000 Дж суммарной мощности). Travelpak позволяет получить до 750 вспышек на полной мощности с временем готовности до 2 секунд.

Аккумуляторный блок хранится и транспортируется с помощью специальной сумки, которая имеет отсеки для кабелей и зарядного устройства. Переносить комплект можно за ручку аккумуляторного блока или на плече при помощи ремня.