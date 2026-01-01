Bowens BW-7698 аккумуляторный блок Travel-Pack Large

Доступны аккумуляторные батареи двух различных размеров, что позволяет выбрать подходящее сочетание размеров, веса и ресурса автономной работы. К одному блоку Travelpak можно подключить до двух моноблоков Bowens Gemini (до 3000 Дж суммарной мощности). Travelpak позволяет получить до 750 вспышек на полной мощности с временем готовности до 2 секунд.
Аккумуляторный блок хранится и транспортируется с помощью специальной сумки, которая имеет отсеки для кабелей и зарядного устройства. Переносить комплект можно за ручку аккумуляторного блока или на плече при помощи ремня.
|Технические характеристики:
|Один моноблок
|Два моноблока
|Мощность
|Число срабатываний
|Время готовности
|Число срабатываний
|Время готовности
|200
|750
|2 сек
|375
|4 сек
|250
|600
|2.5 сек
|300
|5 сек
|400
|370
|4 сек
|185
|8 сек
|500
|300
|5 сек
|150
|10 сек
|750
|220
|7.5 сек
|110
|15 сек
|1000
|150
|10 сек
|75
|20 сек
|1500
|100
|15 сек
|50
|30 сек