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Bowens BW-7698 аккумуляторный блок Travel-Pack Large

Bowens BW-7698 аккумуляторный блок Travel-Pack Large

Bowens
Артикул: PSL-012

Bowens BW-7698 – уникальная система батарейного питания.

Благодаря появившейся возможности отсоединять аккумуляторные батареи и заряжать их отдельно, новый Travelpak делает проведение больших выездных съемок намного проще. Теперь появилась возможность не ставить на перезарадку весь прибор, а когда заряд батареи заканчивается, достаточно просто снять с нее блок управления и поставить его на другую, заряженную батарею.

Описание

Доступны аккумуляторные батареи двух различных размеров, что позволяет выбрать подходящее сочетание размеров, веса и ресурса автономной работы. К одному блоку Travelpak можно подключить до двух моноблоков Bowens Gemini (до 3000 Дж суммарной мощности). Travelpak позволяет получить до 750 вспышек на полной мощности с временем готовности до 2 секунд.

Аккумуляторный блок хранится и транспортируется с помощью специальной сумки, которая имеет отсеки для кабелей и зарядного устройства. Переносить комплект можно за ручку аккумуляторного блока или на плече при помощи ремня.  

Технические характеристики:
 Один моноблокДва моноблока
МощностьЧисло срабатыванийВремя готовностиЧисло срабатыванийВремя готовности
2007502 сек3754 сек
2506002.5 сек3005 сек
4003704 сек1858 сек
5003005 сек15010 сек
7502207.5 сек11015 сек
100015010 сек7520 сек
150010015 сек5030 сек

 

 

Комплектация

  • Блок управления.
  • Большая батарея.
  • Два трехметровых кабеля для подключения моноблоков Gemini.
  • Сетевое зарядное устройство.
  • Сумка.

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