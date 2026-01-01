SmallRig 4085 зарядное устройство для NP-W235

Арт. MTG-0791

SmallRig 3042 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable (D to A) 35 см.

SmallRig 3042 — это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с разъемами Micro HDMI.

Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.