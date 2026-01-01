SmallRig 4085 зарядное устройство для NP-W235

Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C.
Характеристики:
- Совместимость Fujifilm NP-W235
- Вход 5В/2,1А
- Вход Type-C 5В/2.1A
- Выход 8,4В/1000мА
- Размер 90 х 56 х 27 мм
- Вес 65 гр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство предназначено для зарядки одного или двух аккумуляторов Fujifilm NP-W235. ЖК-дисплей в реальном времени отображает уровень заряда, текущий ток заряда, текущее напряжение заряда, заряд, который получил аккумулятор при последнем подключение к зарядному устройству. Встроенный кабель USB-A и разъем USB-C позволяют использовать в качестве источника питания повербанки, автомобильную зарядку итд. Для оптимальной зарядки рекомендуется адаптер питания 5 В⎓2,1 А (в комплект не входит).
Не допускается одновременное подключение источников питания к кабелю USB-A и разъему USB-C.
Характеристики:
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