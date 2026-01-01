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-10 %
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство
GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство

GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство

GreenBean
Артикул: DAN-9489

GreenBean DualCharger Pro V3A компактное зарядное устройство для зарядки литий-ионных аккумуляторов V-mount различной ёмкости, на 2 аккумулятора. Интеллектуальная защита от перегрузки. Выключатель сетевого питания, откидная ручка, алюминиевый корпус.

Описание

Характеристики:

  • Входное напряжение  AC 100...240 В / 50...60 Гц
  • Тип аккумуляторов      V-mount, 14.8 В
  • Выходное напряжение / ток    16.8 В/ 3 А х 2
  • Диапазон рабочих температур              0...+40°С
  • Материал корпуса        Алюминиевый сплав
  • Размер 175х117х115мм
  • Вес        800г

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