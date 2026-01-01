GreenBean DualCharger Pro V3A зарядное устройство

Характеристики:
- Входное напряжение AC 100...240 В / 50...60 Гц
- Тип аккумуляторов V-mount, 14.8 В
- Выходное напряжение / ток 16.8 В/ 3 А х 2
- Диапазон рабочих температур 0...+40°С
- Материал корпуса Алюминиевый сплав
- Размер 175х117х115мм
- Вес 800г
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean DualCharger Pro V3A компактное зарядное устройство для зарядки литий-ионных аккумуляторов V-mount различной ёмкости, на 2 аккумулятора. Интеллектуальная защита от перегрузки. Выключатель сетевого питания, откидная ручка, алюминиевый корпус.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter