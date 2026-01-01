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Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26
Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26
Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26
Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26
Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26
Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26

Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26

Godox
Артикул: DAN-5727

Зарядное устройство Godox UC46 USB для WB400P, WB87, WB26.

Сетевое зарядное устройство для зарядки трех видов аккумуляторов WB400P, WB87, WB26 для вспышек Godox серии AD400Pro, AD600, AD600Pro.

Описание

Зарядное устройство Type-C и DC, может заряжать по очереди (последовательно) все три типа батарей для вспышек Godox серии AD400Pro, AD600B/AD600BM и AD600 Pro.
Прибор заряжает аккумуляторы в щадящем режиме, предохраняющем батареи от потери зарядного ресурса. На корпусе устройства расположен дисплей индикации зарядки, кнопка выбора приоритета зарядки и порты питания.

По умолчанию, первой производится зарядка аккумулятора WB87, однако порядок можно изменить, нажатием кнопки выбора приоритета зарядки. Зарядив один аккумулятор, устройство автоматически переключится на зарядку следующего. На дисплее индикации зарядки отображается зарядка какого аккумулятора производится в данный момент и уровень заряда.

Характеристики:

  • совместимость - WB400P, WB87, WB26 (AD400Pro, AD600, AD600Pro)
  • размер - 108х60х32.5 мм
  • размеры упаковки - 185х115х60 мм
  • вес - 0,16 кг
  • вес с упаковкой - 0,27 кг

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