Godox UC46 USB зарядное устройство для WB400P, WB87, WB26

Описание

Зарядное устройство Type-C и DC, может заряжать по очереди (последовательно) все три типа батарей для вспышек Godox серии AD400Pro, AD600B/AD600BM и AD600 Pro.

Прибор заряжает аккумуляторы в щадящем режиме, предохраняющем батареи от потери зарядного ресурса. На корпусе устройства расположен дисплей индикации зарядки, кнопка выбора приоритета зарядки и порты питания.

По умолчанию, первой производится зарядка аккумулятора WB87, однако порядок можно изменить, нажатием кнопки выбора приоритета зарядки. Зарядив один аккумулятор, устройство автоматически переключится на зарядку следующего. На дисплее индикации зарядки отображается зарядка какого аккумулятора производится в данный момент и уровень заряда.

Характеристики: