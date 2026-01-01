images
images
images
Fujimi FJ-UNC-BLF19 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BLF19 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BLF19 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт

Fujimi FJ-UNC-BLF19 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт

Fujimi
Артикул: DAN-4252

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BLF19 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы PANASONIC DMW-BLF19 и его аналоги.

Описание

Характеристики:

  • вход - DC 5V/1-2A 10W
  • выход - DC 8,4V/0,6A 5W
  • размеры - 85х54х18 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-1310
Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
более 10 шт

Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч. Подобен Panasonic DMW-BLF19E. Совместим с Panasonic Lumix DMC-GH3, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5. 

740 ₽
В корзину

Видео

Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.