Fujimi FJ-UNC-BLF19 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт

Характеристики:
- вход - DC 5V/1-2A 10W
- выход - DC 8,4V/0,6A 5W
- размеры - 85х54х18 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BLF19 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы PANASONIC DMW-BLF19 и его аналоги.
Характеристики:
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Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч. Подобен Panasonic DMW-BLF19E. Совместим с Panasonic Lumix DMC-GH3, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5.