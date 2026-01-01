Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah

Артикул: DAN-9198

Внешний аккумулятор оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. При работе одного из портов (USB-A) выходная мощность составляет 18W, при одновременной работы двух - 5V/3A. Светодиодные индикаторы показывают текущий уровень заряда. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.