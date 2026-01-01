Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah

Характеристики:
- Емкость 10000 мА⋅ч (37 Вт⋅ч)
- Одновременная зарядка двух устройств есть
- Поддержка быстрой зарядки есть, Qualcomm Quick Charge 3.0
- Разъем micro USB или USB Type-C
- Напряжение 5-12 В
- Ток 1.5-2.1 А
- Выход Максимальный ток 2.6 А
- Разъемы USBx2
- Максимальный ток на USB 1 2.6 А
- Максимальный ток на USB 2 2.6 А
- Тип Li-Polymer
- Напряжение 3.7 В
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Индикатор заряда
- Размеры 73.9 x 147.8 x 15.3 мм
- Вес 288 гр.