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Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah
Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah

Xiaomi PLM13ZMi power bank 3 Silver внешний аккумулятор серебрянный 10000mah

Xiaomi
Артикул: DAN-9198

Внешний аккумулятор оснащен литий-полимерным аккумулятором емкостью 10000 мАч и поддерживает множество протоколов и оборудован системой защиты для безопасной зарядки подключенного устройства. При работе одного из портов (USB-A) выходная мощность составляет 18W, при одновременной работы двух -  5V/3A. Светодиодные индикаторы показывают текущий уровень заряда. Защита от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки.

Описание

Характеристики:

  • Емкость 10000 мА⋅ч (37 Вт⋅ч)
  • Одновременная зарядка двух устройств есть
  • Поддержка быстрой зарядки есть, Qualcomm Quick Charge 3.0
  • Разъем micro USB или USB Type-C
  • Напряжение 5-12 В
  • Ток 1.5-2.1 А
  • Выход Максимальный ток 2.6 А
  • Разъемы USBx2
  • Максимальный ток на USB 1 2.6 А
  • Максимальный ток на USB 2 2.6 А
  • Тип Li-Polymer
  • Напряжение 3.7 В
  • Защита от короткого замыкания 
  • Защита от перегрузки 
  • Защита от перегрева 
  • Индикатор заряда 
  • Размеры 73.9 x 147.8 x 15.3 мм
  • Вес 288 гр.

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