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Baseus PPXJ060002 Star-Lord Digital Display Fast20000mAh 22.5W White внешний аккумулятор
Baseus PPXJ060002 Star-Lord Digital Display Fast20000mAh 22.5W White внешний аккумулятор

Baseus PPXJ060002 Star-Lord Digital Display Fast20000mAh 22.5W White внешний аккумулятор

Baseus
Артикул: OLE-2756

Baseus PPXJ060002 Star-Lord Digital Display Fast20000mAh 22.5W White внешний аккумулятор. Мощный и удобный в использовании внешний аккумулятор, разработанный для быстрой зарядки вашего устройства на ходу. Одной из главных особенностей powerbank Star-Lord является его емкость 20000mAh.

Описание

Заряжает 3 устройства одновременно благодаря хорошо оснащенным портам. Кроме того, данный пауэрбанк оснащен технологией быстрой зарядки 30W, что позволяет зарядить ваше устройство на 58% за 30 минут. Это очень удобно, особенно если у вас есть ограниченное время, и вы хотите быстро зарядить свой гаджет перед выходом из дома или офиса. Павербанк с широкой совместимостью: SCP/FCP, PD, QC, AFC и другими протоколами быстрой зарядки. Быстрая зарядка в обе стороны. Двойной вход и тройной выход: все, что вам нужно, это кабель для двусторонней быстрой зарядки Другой полезной функцией павербанка Star-Lord является цифровой дисплей, который показывает текущий уровень заряда аккумулятора. Это позволяет вам всегда быть в курсе, сколько энергии осталось, чтобы вы могли правильно спланировать время зарядки. Также пауэр банк поддерживает множество различных устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и др. Собственная технология зарядки BPSII обеспечивает динамическое распределение мощности в зависимости от зарядных устройств, автоматически согласовывая выходной ток, напряжение и мощность для независимой быстрой зарядки. Отличный контроль температуры, отсутствие перегрева Обнаружение температуры NTC и встроенный чип управления питанием поддерживают одновременную зарядку и разрядку и снижают повышение температуры. Множественная защита безопасности. Повышенные характеристики безопасности благодаря нескольким схемам защиты.

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