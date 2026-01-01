Baseus PPXJ060002 Star-Lord Digital Display Fast20000mAh 22.5W White внешний аккумулятор

Описание

Заряжает 3 устройства одновременно благодаря хорошо оснащенным портам. Кроме того, данный пауэрбанк оснащен технологией быстрой зарядки 30W, что позволяет зарядить ваше устройство на 58% за 30 минут. Это очень удобно, особенно если у вас есть ограниченное время, и вы хотите быстро зарядить свой гаджет перед выходом из дома или офиса. Павербанк с широкой совместимостью: SCP/FCP, PD, QC, AFC и другими протоколами быстрой зарядки. Быстрая зарядка в обе стороны. Двойной вход и тройной выход: все, что вам нужно, это кабель для двусторонней быстрой зарядки Другой полезной функцией павербанка Star-Lord является цифровой дисплей, который показывает текущий уровень заряда аккумулятора. Это позволяет вам всегда быть в курсе, сколько энергии осталось, чтобы вы могли правильно спланировать время зарядки. Также пауэр банк поддерживает множество различных устройств, включая смартфоны, планшеты, ноутбуки и др. Собственная технология зарядки BPSII обеспечивает динамическое распределение мощности в зависимости от зарядных устройств, автоматически согласовывая выходной ток, напряжение и мощность для независимой быстрой зарядки. Отличный контроль температуры, отсутствие перегрева Обнаружение температуры NTC и встроенный чип управления питанием поддерживают одновременную зарядку и разрядку и снижают повышение температуры. Множественная защита безопасности. Повышенные характеристики безопасности благодаря нескольким схемам защиты.