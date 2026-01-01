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Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор
Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор

Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор

Baseus
Артикул: OLE-2758

Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.

Описание

Характеристики:

  • Емкость 10000 мА*ч
  • Входной разъем microUSB
  • Выходные разъемы USB Type-A, USB Type-C, micro USB, USB
  • Вес: 248 г

Комплектация

  • повер-банк
  • кабель USB to Type-C

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