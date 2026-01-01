Baseus PPQD090002 Airpow Fast Charge Power Bank 10000mAh 20W White внешний аккумулятор

Характеристики:
- Емкость 10000 мА*ч
- Входной разъем microUSB
- Выходные разъемы USB Type-A, USB Type-C, micro USB, USB
- Вес: 248 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Внешний аккумулятор белого цвета емкостью 10000 мАч обеспечивает зарядную мощность 20 Вт и оснащено светодиодными сигналами, указывающими на состояние зарядки и оставшуюся емкость аккумулятора. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки. Заряжается от Type-C.
Характеристики:
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