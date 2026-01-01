Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Характеристики:
- Тип батареи: полимерная литиевая батарея
- Емкость батареи: 10000 мАч / 3.7В / 37 Вт*ч
- Номинальная емкость: 5800mAh 5V3A
- Коэффициент преобразования энергии: ≥75%
- Вход Type-C: 5V3A; 9V2A
- Выход USB1 /USB2: 5V /3A; 9V /2A; 12V /1.5A (быстрая зарядка 18 Вт QC, FCP, AFC, charges Apple, Huawei, Honor, Xiaomi)
- Выход Type-C: 5V / 3A; 9V /2.22A; 12V /1.5A (20 Вт PD, QC, FCP , Fast charges Apple series 8-13, Huawei)
- Общий выход: 5V/3A
- Размер изделия: 132 x 62 x 19,6 мм
- Вес продукта: около 200 г