Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Артикул: OLE-2755

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.