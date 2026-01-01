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Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Baseus PPBD040101 Bipow Pro Digital Display Fast Charge 10000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Baseus
Артикул: OLE-2755

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч и оснащен цифровым дисплеем с индикацией уровня заряда. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C.

Описание

Характеристики:

  • Тип батареи: полимерная литиевая батарея
  • Емкость батареи: 10000 мАч / 3.7В / 37 Вт*ч
  • Номинальная емкость: 5800mAh 5V3A
  • Коэффициент преобразования энергии: ≥75%
  • Вход Type-C: 5V3A; 9V2A
  • Выход USB1 /USB2: 5V /3A; 9V /2A; 12V /1.5A (быстрая зарядка 18 Вт QC, FCP, AFC, charges Apple, Huawei, Honor, Xiaomi)
  • Выход Type-C: 5V / 3A; 9V /2.22A; 12V /1.5A (20 Вт PD, QC, FCP , Fast charges Apple series 8-13, Huawei)
  • Общий выход: 5V/3A
  • Размер изделия: 132 x 62 x 19,6 мм
  • Вес продукта: около 200 г

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