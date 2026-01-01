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Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор
Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор
Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор
Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор

Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор

Baseus
Артикул: OLE-2762

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 10000 мАч поддерживает следующие протоколы быстрой зарядки Quick Charge (QC) версии 3.0 и 2.0, Power Delivery, Fast Charge (FCP) и Super Fast Charge (SCP), Adaptive Fast Charging (AFC). Выходная мощность 30 Вт (хватит на подзарядку ноутбука). Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк оснащен тремя разъемами: два универсальных выходных USB-порта и реверсивный USB Type-C. Заряжается от Type-C. Оснащен дисплеем с индикатором уровня зарядки.

Описание

Характеристики:

  • Ёмкость 10000 мАч
  • Аккумулятор  Li-pol
  • Выходные коннекторы 2xUSB тип A (разъем), USB Type-C (разъем)
  • Быстрая зарядка Быстрая зарядка (PD), Быстрая зарядка (QC)
  • Входные коннекторы USB Type-C
  • Входное напряжение/ток USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3.5 А
  • Выходное напряжение/ток USB1: 4.5 В/5 А, 5 В/4.5 А, 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
  • USB2: 4.5 В/5 А, 5 В/4.5 А, 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
  • USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2.5 А, 15 В/2 А, 20 В/1.5 А
  • Общий выход: 5 В/3 А
  • Размеры 111.2x54x26.5 мм
  • Вес 206 гр

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