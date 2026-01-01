Baseus PPAD040001 Adaman2 Digital Display Fast Charge 10000mAh 30W Black внешний аккумулятор

Характеристики:
- Ёмкость 10000 мАч
- Аккумулятор Li-pol
- Выходные коннекторы 2xUSB тип A (разъем), USB Type-C (разъем)
- Быстрая зарядка Быстрая зарядка (PD), Быстрая зарядка (QC)
- Входные коннекторы USB Type-C
- Входное напряжение/ток USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/3.5 А
- Выходное напряжение/ток USB1: 4.5 В/5 А, 5 В/4.5 А, 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
- USB2: 4.5 В/5 А, 5 В/4.5 А, 5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
- USB Type-C: 5 В/3 А, 9 В/3 А, 12 В/2.5 А, 15 В/2 А, 20 В/1.5 А
- Общий выход: 5 В/3 А
- Размеры 111.2x54x26.5 мм
- Вес 206 гр