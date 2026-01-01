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Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh
Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh

Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh

Baseus
Артикул: DAN-9197

Powerbank поддерживает несколько протоколов быстрой зарядки. Он совместим, среди прочего, с FCP, QC и AFC. Поэтому он идеально подходит для питания смартфонов Huawei, Xiaomi или Samsung. Он также позволяет осуществлять быструю зарядку мощностью 15 Вт. Таким образом, ваши устройства могут быть готовы к работе в кратчайшие сроки. Устройство оснащено несколькими розетками, благодаря которым к нему можно одновременно подключить более одного устройства. Продукт предлагает 2 выходных порта USB, 1 входной порт micro USB и порт ввода / вывода USB-C. Что это значит на практике? С помощью powerbank вы можете, например, одновременно заряжать свой планшет и 2 смартфона - вам больше не нужно ждать, пока зарядится первое устройство, прежде чем подключать другое!

Описание


Поддержание пауэрбанка в идеальном состоянии не доставит вам ни малейшей проблемы. Его корпус отличается приятной на ощупь текстурой, устойчивой к поту и отпечаткам пальцев - его можно легко содержать в чистоте. Благодаря этому вы можете комфортно пользоваться устройством даже летом. Изделие оснащено читаемым светодиодным экраном, который отображает текущий уровень заряда аккумулятора в режиме реального времени.

Получите надежный источник питания, который сможет сопровождать вас практически в любом месте. Baseus Powerbank легкий и удобный - его транспортировка не составит для вас проблем. Вы даже можете взять это практичное устройство на борт самолета - оно отвечает всем необходимым требованиям. Baseus дает вам возможность удобно заряжать свое оборудование там, где оно вам нужно.

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