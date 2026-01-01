Baseus Bipow Digital Display Power bank 15W White PPDML-K02 аккумулятор белый 30000mAh

Описание





Поддержание пауэрбанка в идеальном состоянии не доставит вам ни малейшей проблемы. Его корпус отличается приятной на ощупь текстурой, устойчивой к поту и отпечаткам пальцев - его можно легко содержать в чистоте. Благодаря этому вы можете комфортно пользоваться устройством даже летом. Изделие оснащено читаемым светодиодным экраном, который отображает текущий уровень заряда аккумулятора в режиме реального времени.

Получите надежный источник питания, который сможет сопровождать вас практически в любом месте. Baseus Powerbank легкий и удобный - его транспортировка не составит для вас проблем. Вы даже можете взять это практичное устройство на борт самолета - оно отвечает всем необходимым требованиям. Baseus дает вам возможность удобно заряжать свое оборудование там, где оно вам нужно.

