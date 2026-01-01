images
images
Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000
Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000

Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000

Pixel
Артикул: NVF-8376

Pixel Vertax D11 - батарейная рукоятка (батарейная ручка grip) для камеры Nikon D7000, типа батарейного блока Nikon MB-D11. В блоке можно использовать аккумуляторы EN-EL15 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

Описание

Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000

Комплектация

  • Батарейный блок Vertax D11.
  • Аккумуляторный отсек EN-EL15.
  • Аккумуляторный отсек AA.
  • Чехол.
  • Инструкция.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 67MM набор из 3 фильтров 67 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 67MM набор из 3 фильтров 67 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 67MM набор из 3 фильтров 67 мм
Арт. DAN-3059
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 67MM набор из 3 фильтров 67 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 67 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

9 990 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Арт. DAN-2825
Fotokvant CLE-01BLACK резиновая груша для ультраточной очистки матрицы и оптики
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.

-10 %410 ₽
360 ₽
В корзину

Видео

Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Мастер Амбротипии: Творческий Путь Михаила Бурлацкого
Макс Пенсон
Макс Пенсон
Ле Гре
Ле Гре
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.