Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000

Набор из трех фильтров диаметром 67 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Pixel Vertax D11 - батарейная рукоятка (батарейная ручка grip) для камеры Nikon D7000, типа батарейного блока Nikon MB-D11. В блоке можно использовать аккумуляторы EN-EL15 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.
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Набор из трех фильтров диаметром 67 мм Hoya KIT.
Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.
Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.