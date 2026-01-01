Pixel Vertax D11 батарейная рукоятка для камеры Nikon D7000

Арт. DAN-2825

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Резиновая груша Fotokvant CLE-01BLACK для ультраточной чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет черный.