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Pixel Vertax D10 батарейная ручка для фотокамеры Nikon D300

Pixel Vertax D10 батарейная ручка для фотокамеры Nikon D300

Pixel
Артикул: DAN-1084

Pixel Vertax D10 - батарейная ручка для фотокамеры Nikon D300.

Батарейный блок для фотоаппарата Nikon D300, обладает тем же функционалом, что и блок Nikon MB-D10В блоке можно использовать аккумуляторы EN-El3e, 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.

Описание

Pixel Vertax D10 батарейная ручка для фотокамеры Nikon D300

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