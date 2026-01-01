Артикул: DAN-1084

Pixel Vertax D10 - батарейная ручка для фотокамеры Nikon D300.

Батарейный блок для фотоаппарата Nikon D300, обладает тем же функционалом, что и блок Nikon MB-D10. В блоке можно использовать аккумуляторы EN-El3e, 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.

Батарейный блок увеличивает время автономной работы, а эргономичная конструкция рукоятки позволяет более удобно держать фотокамеру при съемке. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.