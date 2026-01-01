Zhiyun GoPro Charge Cable Type-C middle ZW-Type-C-002 кабель подключения

Характеристики:
- Тип: Кабель питания
- Совместимость: мобильный телефон: с интерфейсом Type-C
- Для стабилизтора: Zhiyun Smooth 3, Smooth 4
- Длина: 153 мм
- Разъемы: micro USB - USB-C.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель длиной 15,3 см для подключения мобильного телефона с интерфейсом Type-C к питанию от стабилизатора. Оснащен разъемами micro USB - USB-C.
Характеристики:
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