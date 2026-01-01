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Zhiyun GoPro Charge Cable Type-C middle ZW-Type-C-002 кабель подключения

Zhiyun GoPro Charge Cable Type-C middle ZW-Type-C-002 кабель подключения

Zhiyun
Артикул: OLE-3633

Кабель длиной 15,3 см для подключения мобильного телефона с интерфейсом Type-C к питанию от стабилизатора. Оснащен разъемами micro USB - USB-C

Описание

Характеристики:

  • Тип: Кабель питания
  • Совместимость: мобильный телефон: с интерфейсом Type-C
  • Для стабилизтора: Zhiyun Smooth 3, Smooth 4
  • Длина: 153 мм
  • Разъемы: micro USB - USB-C

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