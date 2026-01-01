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Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo AC ADAPTER 8V - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.
Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 8 вольт 1,5 А.
Совместимость: YN160III/YN600L/YN600LII/YN300III/300Air/YN168/216/1410/360.
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