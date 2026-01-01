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SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable
SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable
SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable
SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable

SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable

SmallRig
Артикул: OLE-3160

Кабель-переходник для питания цифровой камеры от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор Canon LP-E6 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Встроенная защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Длина витого кабеля от 0,5 до 1,2 м.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость: Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II и др.
  • Выходное напряжение (макс.) - 8,4 В
  • Выходное напряжение (мин.) - 7,8 В
  • Входное напряжение D-tap - 9,6-20 В
  • Входной ток D-tap - 2А (Мин.)
  • Выходной постоянный ток- 2 А (макс.)
  • Выходной ток (макс.) ≤3,0 А
  • Защита от сверхтока - 3,8~4,9А
  • Рабочая Температура - 0℃~45℃
  • Входы - Штекер D-Tap
  • Размер 580 × 38,4 × 21 мм
  • Вес 64 г

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