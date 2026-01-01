SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable

Артикул: OLE-3160

Кабель-переходник для питания цифровой камеры от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор Canon LP-E6 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Встроенная защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Длина витого кабеля от 0,5 до 1,2 м.