SmallRig 4252 кабель питания для аккумулятора D-Tap / LP-E6NH Dummy Battery Power Cable

Характеристики:
- Совместимость: Canon EOS 5D Mark II / 5D Mark III / 5D Mark IV / 6D / 6DMark II / 7D / 7DMark II / 60D / 60Da / 70D / 80D / 90D / XC10 / XC15 / 5DS / 5DSR / R / R5 / R6 / R5C / R7 / R6 Mark II и др.
- Выходное напряжение (макс.) - 8,4 В
- Выходное напряжение (мин.) - 7,8 В
- Входное напряжение D-tap - 9,6-20 В
- Входной ток D-tap - 2А (Мин.)
- Выходной постоянный ток- 2 А (макс.)
- Выходной ток (макс.) ≤3,0 А
- Защита от сверхтока - 3,8~4,9А
- Рабочая Температура - 0℃~45℃
- Входы - Штекер D-Tap
- Размер 580 × 38,4 × 21 мм
- Вес 64 г