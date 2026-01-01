SmallRig 2957 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55 см. 

Описание

Основные особенности:

1. Высококачественный HDMI кабель с полноразмерными разъемами HDMI.

2. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.

3. Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.

4. Длина кабеля 55 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.

5. В комплект входит стяжка для кабеля.

Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.

Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.