RusRay H 25 аккумуляторная площадка для светильника HK 25P

Артикул: MTG-0338

Аккумуляторная площадка для компактных выездных светодиодных осветителей RusRay. Разработана для использования с моделью RusRay HK 25P. Подходит также для осветителей КС 40P, HC 50P, KT 60P.

Цвет черный. Крепится струбциной к световой стойке.

В комплекте прилагается кабельный переходник D-Tab - >XLR 4pin ("мама"). По умолчанию комплектуется площадкой с креплением V-Lock, опционально доступно крепление AB.