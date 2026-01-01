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RusRay H 25 аккумуляторная площадка для светильника HK 25P

RusRay H 25 аккумуляторная площадка для светильника HK 25P

RusRay
Артикул: MTG-0338

Аккумуляторная площадка для компактных выездных светодиодных осветителей RusRay. Разработана для использования с моделью RusRay HK 25P. Подходит также для осветителей КС 40P, HC 50P, KT 60P.

Цвет черный. Крепится струбциной к световой стойке.

В комплекте прилагается кабельный переходник D-Tab - >XLR 4pin ("мама"). По умолчанию комплектуется площадкой с креплением V-Lock, опционально доступно крепление AB.

Описание

Характеристики:

  • тип крепления аккумулятора - v-lock (опц-но ab)
  • цвет - черный
  • крепления площадки - струбцина
  • габариты - 90 х 140 х 85 мм
  • масса - 0.5 кг

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