RusRay H 25 аккумуляторная площадка для светильника HK 25P

Характеристики:
- тип крепления аккумулятора - v-lock (опц-но ab)
- цвет - черный
- крепления площадки - струбцина
- габариты - 90 х 140 х 85 мм
- масса - 0.5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумуляторная площадка для компактных выездных светодиодных осветителей RusRay. Разработана для использования с моделью RusRay HK 25P. Подходит также для осветителей КС 40P, HC 50P, KT 60P.
Цвет черный. Крепится струбциной к световой стойке.
В комплекте прилагается кабельный переходник D-Tab - >XLR 4pin ("мама"). По умолчанию комплектуется площадкой с креплением V-Lock, опционально доступно крепление AB.
Характеристики:
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