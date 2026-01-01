images
KUPO KS-188 Data Cable Anchor adapter ограничитель кабеля

KUPO KS-188 Data Cable Anchor adapter ограничитель кабеля

Kupo
Артикул: DAN-9817

Алюминиевый анкерный адаптер для кабеля служит для предотвращения повреждения порта передачи данных камеры.
Оснащен винтовым креплением 1/4''-20 для установки на камеру и резьбовым отверстием 1/4''-20 в нижней части для установки на быстросъемные площадки штатива.

Совместим с подставками для ноутбука KS312B, KS303B, KS305B.

Описание

KUPO KS-188 Data Cable Anchor adapter ограничитель кабеля

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Fotokvant Dolly-01A тележка с приводом для камеры
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Стойка со струбциной на столешницу. Для микрофона, камеры или освещения. Кронштейн - пантограф
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Нереальная Реальность своими руками. МК фоторежиссёра Владимира Бероева
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.