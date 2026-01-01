KUPO KS-188 Data Cable Anchor adapter ограничитель кабеля

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Алюминиевый анкерный адаптер для кабеля служит для предотвращения повреждения порта передачи данных камеры.
Оснащен винтовым креплением 1/4''-20 для установки на камеру и резьбовым отверстием 1/4''-20 в нижней части для установки на быстросъемные площадки штатива.
Совместим с подставками для ноутбука KS312B, KS303B, KS305B.
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