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-10 %
Godox TL-A120 сетевой адаптер

Godox TL-A120 сетевой адаптер

Godox
Артикул: OLE-1583

Godox TL-A120 сетевой адаптер

Сетевой адаптер предназначен для подключения двух осветителей Godox TL120 к сети переменного тока, либо для зарядки двух аккумуляторов одновременно.


Описание

Характеристики:

  • Входное напряжение 100…240В 50/60Гц
  • Выходное напряжение 20В 8.4А,
  • Максимальная мощность 168Вт (два выходных разъема)
  • Материал корпуса - пластик
  • Вес (с упаковкой) - 0,7 кг

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