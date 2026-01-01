Характеристики:
- Входное напряжение 100…240В 50/60Гц
- Выходное напряжение 20В 8.4А,
- Максимальная мощность 168Вт (два выходных разъема)
- Материал корпуса - пластик
- Вес (с упаковкой) - 0,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox TL-A120 сетевой адаптер
Сетевой адаптер предназначен для подключения двух осветителей Godox TL120 к сети переменного тока, либо для зарядки двух аккумуляторов одновременно.
Характеристики:
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