Godox ML-C1 D-Tap кабель питания для LED осветителей

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox ML-C1 D-Tap – соединительный кабель питания постоянного тока, позволяет подключать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другие устройства, имеющие соответствующий разъем, напрямую к источникам питания с выходом D-Tap.
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