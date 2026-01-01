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-10 %
Godox ML-C1 D-Tap кабель питания для LED осветителей
Godox ML-C1 D-Tap кабель питания для LED осветителей

Godox ML-C1 D-Tap кабель питания для LED осветителей

Godox
Артикул: DAN-9522

Godox ML-C1 D-Tap – соединительный кабель питания постоянного тока, позволяет подключать светодиодные осветители ML30, ML30Bi и другие устройства, имеющие соответствующий разъем, напрямую к источникам питания с выходом D-Tap.

Описание

Godox ML-C1 D-Tap кабель питания для LED осветителей

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