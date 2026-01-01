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Godox ML-AK рукоятка для FH50

Godox
Артикул: OLE-3229

Рукоятка предназначена для использования со светодиодными осветителями серий: ML, FH и Litemons LC. Состоит аккумуляторной пластины для двух аккумуляторов серии NP-F (L-серии), ручки и кабеля постоянного тока. Питание NP-F970 (не входит в комплект)

Описание

Несовместима с осветителями LC500 и LC500R.

Комплектация

  • Аккумуляторная пластина NP-F.
  • Ручка
  •  Кабель постоянного тока

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