Godox ML-AK рукоятка для FH50

Несовместима с осветителями LC500 и LC500R.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рукоятка предназначена для использования со светодиодными осветителями серий: ML, FH и Litemons LC. Состоит аккумуляторной пластины для двух аккумуляторов серии NP-F (L-серии), ручки и кабеля постоянного тока. Питание NP-F970 (не входит в комплект)
Несовместима с осветителями LC500 и LC500R.
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