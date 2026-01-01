Godox Knowled TP-P600KIT блок питания

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Блок питания оснащен восемью выходными разъемами для одновременного подключения и питания осветителей серий TL и TP. Максимальная поддерживаемая мощность при подключении одного осветителя - 105 Вт, при подключении нескольких - суммарно до 600 Вт. Входная мощность переменного тока от 100 до 240 В, частота 50/60 Гц.
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