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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DT9-E – блок питания для DLED9-D/T/UV365/UV400.
Универсальный блок питания совместимый с осветительными приборами DLED9-D/T/UV365/UV400. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока 90-264 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Размер, мм – 263х72х50. Вес, кг – 1,4.
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