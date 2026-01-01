Dedolight DT9-DMX-E блок питания с DMX управлением для DLED9-D/-T

Артикул: NVF-8497

Dedolight DT9-DMX-E – димируемый блок питания с DMX управлением для DLED9-D/T.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED9-D/T. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока 90-264 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Размер, мм – 263х72х50. Вес, кг – 1,4.