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Dedolight DT9-BI-E блок питания для DLED9-BI

Dedolight DT9-BI-E блок питания для DLED9-BI

Dedolight
Артикул: NVF-8496

Dedolight DT9-BI-E – димируемый блок питания для DLED9-BI.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED9-BI. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока 90-264 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Размер, мм – 263х72х50. Вес, кг – 1,4.

Описание

Dedolight DT9-BI-E блок питания для DLED9-BI

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