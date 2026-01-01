Dedolight DT9-BI-DMX-E блок питания с DMX управлением для DLED9-BI

Артикул: NVF-8495

Dedolight DT9-BI-DMX-E – димируемый блок питания с DMX управлением для DLED9-BI.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED9-BI. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока 90-264 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Модель оснащена цифровым дисплеем для просмотра цветовой температуры, по мере ее настройки. Размер, мм – 263х72х50. Вес, кг – 1,4.