Dedolight DT7-BI-E блок питания для DLED7-BI TURBO

Артикул: NVF-8490

Dedolight DT7-BI-E – димируемый блок питания для DLED7-BI TURBO.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED7-BI TURBO. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока 90-264 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Модель оснащена цифровым дисплеем для просмотра цветовой температуры по мере ее настройки. Размер, мм – 263х72х50. Вес, кг – 1,4.