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Dedolight DT7-BAT-AB блок питания для DLED7-D/-T TURBO LED

Dedolight DT7-BAT-AB блок питания для DLED7-D/-T TURBO LED

Dedolight
Артикул: NVF-8487

Dedolight DT7-BAT-AB – блок питания для DLED7-D/T TURBO LED.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED7-D/T TURBO LED. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 11–36 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор имеет входной разъем D-TapВходное напряжение, В – 11-36. Размер, мм – 213х72х50. Вес, г – 610.


Описание

Dedolight DT7-BAT-AB блок питания для DLED7-D/-T TURBO LED

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