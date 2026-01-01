Артикул: NVF-8487

Dedolight DT7-BAT-AB – блок питания для DLED7-D/T TURBO LED.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED7-D/T TURBO LED. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 11–36 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор имеет входной разъем D-Tap. Входное напряжение, В – 11-36. Размер, мм – 213х72х50. Вес, г – 610.



