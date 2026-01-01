Dedolight DT4-UV365-E блок питания для DLED4-UV365

Артикул: NVF-8485

Dedolight DT4-UV365-E – блок питания с димером для DLED4-UV365.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED4-UV365. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 10,2–18 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Входное напряжение, В – 10,2–18. Размер, мм – 142х72х50.