Артикул: NVF-8483

Dedolight DT4-DMX-E – блок питания для DLED4-D/T с DMX-модулем.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED4 D/T. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 10,2–18 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Входное напряжение, В – 10,2–18. Размер, мм – 142x72x50.



