Артикул: NVF-8563

Dedolight DT4-BI-E – блок питания для DLED4-BI.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED4-BI. Обеспечивает работу от любого источника переменного тока (90-260 В). Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 20% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Данный прибор работает с кабелем типа Schuko. Входное напряжение, В – 90 - 260. Размер, мм – 142х72х50. Вес, кг – 1.