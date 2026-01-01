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Dedolight DT4-BAT блок питания для DLED4-D/T
Dedolight DT4-BAT блок питания для DLED4-D/T

Dedolight DT4-BAT блок питания для DLED4-D/T

Dedolight
Артикул: NVF-8481

Dedolight DT4-BAT – блок питания для DLED4-D/T со встроенным димером.

Блок питания совместимый с осветительными приборами DLED4 D/T. Обеспечивает работу от любого источника постоянного тока 11-19 В. Встроенный диммер позволяет регулировать яркость и интенсивность светового потока от 0% до 100%. Во время диммирования, цвет не меняется. Входное напряжение, В – 10,2–18. Размер, мм – 142х72х50.


Описание



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