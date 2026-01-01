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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DT24-1E-DMX – блок питания с DMX-модулем.
Используется с лампами серий DLH3 и DLH4, Aspheric 2 с переменным током 220-240 вольт. Обеспечивает затемнение от 100% до 0% от полной мощности. Имеет переменный функциональный переключатель для работы с цветовой температурой 3200 или 3400 градусов по Кельвину. Размер, см – 15х7,2х3,7. Вес, кг – 0,5.
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