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Dedolight DT24-1E-DMX блок питания с DMX модулем

Dedolight DT24-1E-DMX блок питания с DMX модулем

Dedolight
Артикул: NVF-8480

Dedolight DT24-1E-DMX – блок питания с DMX-модулем

Используется с лампами серий DLH3 и DLH4, Aspheric 2 с переменным током 220-240 вольт. Обеспечивает затемнение от 100% до 0% от полной мощности. Имеет переменный функциональный переключатель для работы с цветовой температурой 3200 или 3400 градусов по Кельвину. Размер, см – 15х7,2х3,7. Вес, кг – 0,5.

 

Описание

Dedolight DT24-1E-DMX блок питания с DMX модулем

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