SmallRig 4333 аккумулятор литий-ионный EN-EL25 USB-C Rechargeable Camera Battery

Артикул: OLE-3167

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер Nikon EN-EL25 оснащен разъемом USB-C для зарядки от внешнего аккумулятора, автомобильного или других специальных зарядных устройств. Емкость 1250 мАч. Современный силовой модуль (5 В, 1,6 А) позволяет полностью заряжать аккумулятор за 1,75 часа. Аккумулятор оснащены декодированным чипом.