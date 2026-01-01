images
images
images
images
SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery
SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery
SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery
SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery

SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery

SmallRig
Артикул: OLE-3163

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер NP-FZ100 оснащен разъемом USB-C для зарядки от внешнего аккумулятора, автомобильного или других специальных зарядных устройств. Емкость 2400 мАч. Современный силовой модуль (5 В, 2,2 А) позволяет полностью заряжать аккумулятор за 2,5 часа. Аккумулятор оснащены декодированным чипом.

Описание

Аккумулятор несовместим с камерами Sony FX3 (Ver.4.00) / FX30 (Ver.3.00) / α7CR / α7C II / α7 IV (Ver.2.00 и выше) / ZV-E1 (Ver.1.02）

Характеристики:

  • Совместимые модели камер: Sony A6600 / A9 II / A7 III / A7R III / A1 / A7C / A7S III / A7R IV / A7R V / A6700 / FX3 / FX30 / A7CR / A7C II / A7 IV / ZV-E1.
  • Емкость 2400 мАч
  • Вид аккумулятора NP-FZ100
  • Напряжение 7.2 В
  • Энергия аккумулятора 17.28 Втч
  • Время зарядки 2.5 ч
  • Перезаряжаемый
  • Порты Type-C
  • Вход 8.4В
  • Вход Type-C 5В/2.2A
  • Размеры 51.8 × 38.8 × 22.6 мм
  • Вес 135 г

Комплектация

  • аккумулятор
  • крышка
  • зарядный кабель USB - Type-C

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Освещение портретных снимков с помощью простого упаковочного белого пакета в качестве модификатора света
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Георгий Пинхасов - мастер работы со светом и один из лучших мировых стрит-фотографов
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.