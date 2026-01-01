SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery

Артикул: OLE-3163

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер NP-FZ100 оснащен разъемом USB-C для зарядки от внешнего аккумулятора, автомобильного или других специальных зарядных устройств. Емкость 2400 мАч. Современный силовой модуль (5 В, 2,2 А) позволяет полностью заряжать аккумулятор за 2,5 часа. Аккумулятор оснащены декодированным чипом.