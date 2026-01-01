SmallRig 4265B аккумулятор литий-ионный NP-FZ100 USB-C Rechargeable Camera Battery

Аккумулятор несовместим с камерами Sony FX3 (Ver.4.00) / FX30 (Ver.3.00) / α7CR / α7C II / α7 IV (Ver.2.00 и выше) / ZV-E1 (Ver.1.02）
Характеристики:
- Совместимые модели камер: Sony A6600 / A9 II / A7 III / A7R III / A1 / A7C / A7S III / A7R IV / A7R V / A6700 / FX3 / FX30 / A7CR / A7C II / A7 IV / ZV-E1.
- Емкость 2400 мАч
- Вид аккумулятора NP-FZ100
- Напряжение 7.2 В
- Энергия аккумулятора 17.28 Втч
- Время зарядки 2.5 ч
- Перезаряжаемый
- Порты Type-C
- Вход 8.4В
- Вход Type-C 5В/2.2A
- Размеры 51.8 × 38.8 × 22.6 мм
- Вес 135 г