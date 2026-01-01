SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством

Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C.
Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.
Характеристики:
- Особенности конструкции встроенный кабель
- Вид аккумулятора NP-FZ100
- Материал АБС пластик, поликарбонат
- Порты Type-C
- Вход 5В/2,1 А
- Вход Type-C 5В/2,1 А
- Выход 8,4 В/1000 мА
- Ёмкость аккумулятора 2040 мАч
- Габариты 90 × 56 × 27 мм
- ВНИМАНИЕ нельзя использовать USB и Type-C вход одновременно
- Вес без упаковки 65 г
- Вес 269 г
- Температурный диапазон 0°C~40°C