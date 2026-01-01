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SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством
SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством
SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством
SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством
SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством
SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством

SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством

SmallRig
Артикул: OLE-3153

SmallRig 3824B два аккумулятора NP-FZ100 с зарядным устройством. Комплект для автономного питания камеры из зарядного устройства и двух аккумуляторов. Батареи оснащены декодированным чипом, а значит будут работать с различными камерами без возникновения ошибок.

Описание

Зарядное устройство способно одновременно заряжать два аккумулятора. Индикатор отображает основные характеристики в режиме реального времени. Имеет встроенный кабель USB и оснащен входным интерфейсом Type-C.

Корпус выполнен из жаростойкого АБС-пластика и поликарбоната. Матовое покрытие обеспечивает долговечность и приятную текстуру. По размерам каждый аккумулятор схож с оригинальным, поэтому легко поместится в аккумуляторный отсек.

Характеристики:

  • Особенности конструкции встроенный кабель
  • Вид аккумулятора NP-FZ100
  • Материал АБС пластик, поликарбонат
  • Порты Type-C
  • Вход 5В/2,1 А
  • Вход Type-C 5В/2,1 А
  • Выход 8,4 В/1000 мА
  • Ёмкость аккумулятора 2040 мАч
  • Габариты 90 × 56 × 27 мм
  • ВНИМАНИЕ нельзя использовать USB и Type-C вход одновременно
  • Вес без упаковки 65 г
  • Вес 269 г
  • Температурный диапазон 0°C~40°C


Комплектация

  • аккумулятор NP-FZ100 (2шт)
  • защитная крышка аккумулятора (2шт)
  • зарядное устройство

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